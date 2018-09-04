Metroda teknik arıza! Seferler Taksim aktarmalı yapılıyor

Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır" denildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sayın yolcularımız: M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz."

BİR SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

Aktarma nedeniyle Taksim İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza giderilerek seferler normale döndü.