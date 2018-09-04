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da teknik arıza! aktarmalı yapılıyor

Teknik bir arızadan dolayı seferleri Taksim aktarmalı yapılıyor.

Giriş Tarihi: 4.9.2018 08:50 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 09:20
Metroda teknik arıza! Seferler Taksim aktarmalı yapılıyor

'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır" denildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sayın yolcularımız: M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz."

BİR SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

Aktarma nedeniyle Taksim İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza giderilerek seferler normale döndü.

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Metroda teknik arıza! Seferler Taksim aktarmalı yapılıyor
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