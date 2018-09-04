Motosikletli şahsın yayaya çarpıp seke seke olay yerinden kaçma anları kamerada

Beyoğlu'nda evden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen bir adama, çalıntı motosiklet ile 2 şahıs çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam vücudunun çeşitli yerlerinden, motosikletin üstündekiler ise yere düşerek bacaklarından yaralandı. Kaza anı kameralara yansırken, düşen şahıslar, seke seke motosiklete binerek arkasına bile bakmadan kaçtı.

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde evinden ayrılan kimliği henüz belirsiz bir adam, işyerine gitmek için yola çıktı. Adam birkaç metre yürüdükten sonra cadde üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. Talihsiz adama tam karşıya geçeceği esnada iddiaya göre, çalıntı motosiklete otomobil plakası takarak kaçan 2 şüpheli çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam vücudunun çeşitli yerlerinden, motosikletteki şahıslar ise yere düşerek bacaklarından yaralandı.

Seke seke motosiklete binip kaçtılar

Olayın ardından yere düşerek yaralanan şahıslar, motosikletlerini yerden kaldırdı. Vakit kaybetmeden motosiklete binen sürücü şahıs, seke seke gelen arkadaşını arkasına aldıktan sonra arkasına bile bakmadan kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar ise koşarak yaralı adamın yanına geldi.Film sahnelerini aratmayan anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adam caddenin başına geldiğinde karşıya geçmek için adım atıyor. Araçların geçmesini bekleyen adam ardından geçmek istiyor. Ancak o esnada motosikletle gelen şahıslar adam çarpıyor. Adam ve motosikletin üstündekiler yere düşerek yaralanıyor. Olayı gören vatandaşlar yaralı adamın yanına koşuyor. Ancak motosiklet sürücüsü ve arkadaşı seke seke bindiği motosiklet ile arkasına bile bakmadan kaçıyor.

Acı içerisinde yerde kıvrandı

Kaza sonrası yaralanan adam için çevredeki vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yola çıktığı esnada bir kadın çantasını da yaralı adamın başının altına koydu. Acı içerisinde kıvranan yaralı, bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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