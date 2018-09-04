Okullar ne zaman açılacak? MEB 2018-2019 Yaz tatili ne zaman ve hangi tarihte bitiyor? İşte detaylar

Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bir yandan tatilin tadını çıkartan öğrenciler öte yandan da yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim dönemine ilişkin takviminde okulların açılma tarih bilgisini paylaştı. Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin o detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB'DEN OKUL ÖNCESİ UYUM EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt vererek şu açıklamayı yaptı:

''Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak."

MEB'İN 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da Twitter hesabı üzerinden, kendi 100 günlük hedeflerini duyurdu. MEB'in hedefleri arasında her okula 1 polis memuru, tam gün eğitim gören öğrenci oranının yüzde 68'den yüzde 71'e çıkarılması gibi maddeler bulunuyor. İşte, o maddeler...

- Eğitimin içeriği konusunda hassasiyetle durulacak.

- Tüm okullarda tam gün eğitim gören öğrenci oranı yüzde 68'den yüzde 71'e yükseltilecek.

- 700 eğitim kurumu daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilecek.

- Güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak, her okula en az 1 polis memuru görevlendirilecek.

- Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranı artırılacak.

- Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçilecek.

- Yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için, hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alınacak.

- Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kurulacak.

- Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirlenecek, destekler buna göre sağlanacak.

- Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturulacak.

- Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversitelerle işbirliği güçlendirilecek.

- Ölçme ve değerlendirme sistemini uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımlar atılacak.