Piknikçi ateşi 30 hektarı yaktı

Kütahya
'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bektaşlar mevkisinde çıktı. Yangın kısa sürede rüzgârın da etkisiyle Domaniç ilçe sınırına doğru yayıldı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 6 helikopter, 40 arazöz ve çok sayıda iş makinesiyle müdahalede bulunuldu. Gönüllü vatandaşlar da yangını söndürmek için mücadele etti. Yangına piknikçi ateşinin neden olduğu öne sürüldü. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, rüzgâr nedeniyle çalışmaların güçlükle yapılabildiğini belirterek "Yangına hafta sonu ormanlık alana piknik yapmak üzere gelenlerin dikkatsizliğinin yol açtığını tahmin ediyoruz" diye konuştu. Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım ise yangını henüz kontrol altına alamadıklarını, sadece ilerlemesini durdurduklarını söyledi. Bursa
, Balıkesir
, Denizli
ve Manisa
'dan gelen ekiplerin de yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirten Kayım, "Yangının ilerlemesini durdurduk. 6 helikopter, 40 arazöz ve iş makineleriyle yangın söndürme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.