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Piknikçi ateşi 30 hektarı yaktı

’da 30 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına piknikçi ateşinin neden olduğu öne sürüldü

İHSAN TUNÇOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018
Piknikçi ateşi 30 hektarı yaktı
'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bektaşlar mevkisinde çıktı. Yangın kısa sürede rüzgârın da etkisiyle Domaniç ilçe sınırına doğru yayıldı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 6 helikopter, 40 arazöz ve çok sayıda iş makinesiyle müdahalede bulunuldu. Gönüllü vatandaşlar da yangını söndürmek için mücadele etti. Yangına piknikçi ateşinin neden olduğu öne sürüldü. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, rüzgâr nedeniyle çalışmaların güçlükle yapılabildiğini belirterek "Yangına hafta sonu ormanlık alana piknik yapmak üzere gelenlerin dikkatsizliğinin yol açtığını tahmin ediyoruz" diye konuştu. Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım ise yangını henüz kontrol altına alamadıklarını, sadece ilerlemesini durdurduklarını söyledi. , , ve 'dan gelen ekiplerin de yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirten Kayım, "Yangının ilerlemesini durdurduk. 6 helikopter, 40 arazöz ve iş makineleriyle yangın söndürme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
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Piknikçi ateşi 30 hektarı yaktı
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