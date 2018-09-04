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Rot - balans yapılan tırın altında kaldı

'in Nusaybin ilçesinde rot-balans yapılan tırın altında kalan bir kişi ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 10:03
Rot - balans yapılan tırın altında kaldı

Alınan bilgilere göre, Nusaybin - Kızıltepe yolu üzerinde bulunan rot-balans atölyesine gelen 73 FD 167 plakalı tırın sürücüsü, rot-balanslarının ayarsız olduğunu belirterek tırını parka bıraktı. Daha sonra rot-balans ustaları tırı kanal üzerine çekmek isterken tırın sağ ön tekerinin kanala düşmesi sonucu H.Ö. tırın altında ezildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralanan şahıs, bölgeye çağrılan Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma, sağlık ve polis ekipleri tarafından kanaldan çıkarılarak kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinden sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi servisine sevk edildi.

H.Ö.'nün hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme devam ediyor.

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Rot - balans yapılan tırın altında kaldı
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