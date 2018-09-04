Şişli'de altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, etrafı gaz kokusu sardı. Doğalgaz sızıntısı ve yaşanan panik bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şişli Mecidiyeköy'de altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Çevreyi bir anda gaz kokusu sardı. Borunun patladığını gören çalışanlar, hemen ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri vanaları kapatarak sızıntıyı önledi. Sızıntının önlenmesinin ardından işçiler alt yapı çalışmasına kaldığı yerden devam etti.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde doğalgaz sızıntısı ve yaşanan panik görülüyor.

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