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'nde heyelan riski!

UNESCO'nun 'Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen, Türkiye'nin en büyük şelalesi olan 'nin yanındaki yürüyüş merdivenlerinde, 2,5 ay önce heyelan meydana geldi. Heyelanlı bölge, ziyaretçi girişine kapatılırken, etrafına da uyarıcı levhalar konuldu. Ziyaretçiler, heyelanlı bölgenin geçişe kapatılan alanının arkasındaki sahipli arazilerden iniş- çıkış yapıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 12:04
Tortum Şelalesi'nde heyelan riski!

- Artvin yolunun 110'uncu kilometresinde bulunan, 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesi sınırlarında yer alan , 21 metre genişlikte ve 48 metre yükseklikten akıyor. Yerli- yabancı binlerce turistin dört mevsim ziyaret ettiği, dünyanın en yüksek şelalelerinden Tortum Şelalesi'nin yanındaki yürüyüş merdivenlerinde, 2,5 ay önce heyelan meydana geldi. Aşırı yağışlar ve suyun fazla akışı nedeniyle oluşan heyelan sonrası önleyici tedbirler alındı. Türkiye'nin en büyük şelalesinin yanında, heyelan oluşan yere, 'Merdivenleri kullanmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarıcı levhalar konuldu. Şelaleyi ziyaret edenler ise heyelan bölgesinin can ve mal güvenliği açısından onarılmasını istedi.

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Tortum Şelalesi'nde heyelan riski!
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