25 yıldır çay ocağı işletiyor ama çay içmiyor

Edirne'nin Balıkpazarı Caddesi üzerinde 25 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan evli 2 çocuk babası Cevat Şener, yıllardır çay içmiyor. Şener, müşterilerine demlediği çayın tadına bile bakmadan satıyor. Şener, hiç tadına bakmadan demlediği çayını müşterilerin beğendiğini belirterek, çayın kokusuna ve rengine göre lezzetli olup olmadığına karar verdiğini söyledi. Şener, "Hayatımda hiç çay içmedim. Müşterilerim bana bazen 'Kendin içmediğin çayı bize nasıl satıyorsun?' diyerek şaka yapıyor. Çayın tadını bilmiyorum. Yaptığım çayı müşterilerim çok beğeniyor. Çayın iyi olup olmadığını kokusuna ve rengine göre anlıyorum. Eğer çay kötüyse bunu müşterilerime satmıyorum. Kahve, salep, oralet gibi içecekleri içiyorum. Evde de eşim ve çocuklarım çay içiyor. Bir tek küçük oğlum benim gibi çay içmiyor. Çayı içmememin özel bir nedeni yok. Çay içmeyi de düşünmüyorum" dedi.

Çay ocağının müşterilerinden Ayşe Çık, yıllardır Şener'in demlediği çayları içtiğini belirterek, "Cevat Şener, aslen Trabzonlu. Ben bu pasajın en eski esnafından biriyim. Kendisi yaptığı çayın tadına bakmadan bu kadar lezzetli çayı nasıl demliyor anlamış değilim. Burada başta pasaj esnafı olmak üzere tüm Balıkpazarı Caddesi esnafı onun çayından içiyor" dedi. Diğer esnaf Bayram Hocaoğlu ise, "İçmediği çayı nasıl bu kadar lezzetli yapıyor anlamış değilim. Yıllardır Cevat'ın yaptığı çayı içiyorum ve çok beğeniyorum. Günde en az 10 bardak çayını içiyorum" dedi.