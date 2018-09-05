Akaryakıt kaçakçılarına darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de operasyon düzenlendi.

450 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT

Bir nakliyat şirketi tarafından TIR parkı olarak kullanılan alanda yapılan operasyonda, kaçak akaryakıt satışı için adeta bir benzinlik kurulduğu, yerin metrelerce altına akaryakıt tankları yerleştirildiği görüldü. Operasyonda, bir adet 2 metre yüksekliğinde 10 bin litre kapasiteli metal akaryakıt tankı ile bu tanklara bağlı 2 adet akaryakıt satış pompası ve 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Baskın esnasında gözaltına alınan İ.Y. ve H.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre şüpheliler hakkında '5607 kanununa muhalefet' suçu kapsamında adli işlem uygulandı.