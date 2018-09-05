‘Avcı polisler’ yakaladı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde 31 Temmuz'da toprağa gömülü ceset bulundu. Cesedin 43 yaşındaki Ünal Gülbahar'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan soruşturmada Gülbahar'ın katil zanlılarının Kocaeli'nde bir dağ evinde gizlendiği belirlendi. Avcı kılığına giren polisler dağ evlerini tek tek dolaşıp zanlılar Erhan Ay ile Burhan Ünlü'yü yakaladı. Suçunu itiraf eden Erhan Ay, "Ünal'ı silahla korkutmak istedim. Tabanca patlayınca başından vuruldu. Biz de cesedi bahçeye gömdük" dedi. Erhan ve Hüseyin Ay kardeşler ile Burhan Ünlü tutuklandı.

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