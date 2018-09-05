Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Avcı polisler’ yakaladı

polisler’ yakaladı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018

'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde 31 Temmuz'da toprağa gömülü ceset bulundu. Cesedin 43 yaşındaki Ünal Gülbahar'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan soruşturmada Gülbahar'ın katil zanlılarının 'nde bir dağ evinde gizlendiği belirlendi. kılığına giren polisler dağ evlerini tek tek dolaşıp zanlılar ile 'yü yakaladı. Suçunu itiraf eden Erhan Ay, "Ünal'ı silahla korkutmak istedim. Tabanca patlayınca başından vuruldu. Biz de cesedi bahçeye gömdük" dedi. Erhan ve Hüseyin Ay kardeşler ile Burhan Ünlü tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Avcı polisler’ yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN