Barışmak için eve geldiği eşine cep telefonundaki öldürme planını gösterdi

Kendisini 10 yerinden bıçaklayıp boğazını kesen eşinin daha sonra kendi bileklerini kestiğini, o halde 155'İ arayarak yardım talebinde bulunduğunu anlatan talihsiz kadın, yaralı halde kilitli olan kapı anahtarını arayıp, bulduktan sonra hayatını kurtulduğunu söyledi.



İzmir'de bir süre önce eşinden darp gördüğü gerekçesiyle uzaklaştırma kararı alınan ve boşanma sürecine girdikten sonra Isparta üniversite öğrenimi gören kızının yanına gelen Leyla Z. (45), kendisiyle barışmak ve konuşmak bahanesiyle yanına gelen eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülmek istendi. Vücudunun farklı yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan ve yapılan tedaviyle durumu gün geçtikçe iyiye giden Leyla Z., yaşadığı dehşeti İHA'ya anlatarak, kadınların erkekler tarafından gördükleri en küçük şiddet sonrasında susmamaları ve seslerini gereken yerlere duyurmasını gerektiğini söyledi.



Yaraları gün geçtikçe iyileşen ancak yaşadığı olay nedeniyle psikolojisini kızlarıyla birlikte zaman geçirerek düzeltmeye çalışan Leyla Z., gerekli tedavileri tamamlandıktan sonra çeşitli kadın hakları savunucuları ve kadınlara destek olan derneklerle çalışmak istediğini söyledi.



"KISKANÇLIK KRİZLERİYLE BAŞLADI, PSİKOLOĞA GİDELİM DEDİM, YANAŞMADI"



Isparta Çünür Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda kendisiyle konuşmak ve barışmak bahanesiyle gelen eşi tarafından öldürülmek istendiğini anlatan 3 çocuk annesi Leyla Z., ilk olarak şiddetin darpla başladığını söyledi. Eşiyle kıskançlık krizleri dolayısıyla zaman zaman ufak tefek tartışmalar yaşadıklarını, ancak çocuklarının hatırına duruma göz yumduğunu kaydeden talihsiz kadın, "İlk önceleri küçük kıskançlık krizleriyle başlayan olaylar ve darp, daha sonraları daha daha fazla büyüdü ve son haddi bu oldu. Ben her zaman birlikte psikolojik tedaviye gerekirse birlikte gidelim diyordum. Sen gidiyorsan ben de sana destek olayım, gerekirse ben de gideyim, ortaklaşa yapalım dedim. Ama o hiçbir zaman böyle bir şeye yanaşmadı" dedi.



"BANA VE KIZLARIMA AFFETTİRMEK İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ"



"Ufak tefek şiddetler vardı ama bu son olay son damla oldu" diyerek sözlerini sürdüren Leyla Z., "Kurban Bayramı'nda olayı yaşadık. Ben İzmir'de oturuyorum, oradan buraya geldim. O da arkamdan geldi. Gelirken konuşmak istediğini söyledi. Ama amacı konuşmak değilmiş. Bana, '23 yılın hatırı var, 3 tane çocuğumuz var, oturalım, konuşalım. Seviyorum' diyerek geldi. Bana söylediklerinin dışında, çocuklara da aynı şeyi söylemiş, hatta çocuklara, 'Siz de konuşun, ikna edin, beni affetsin' gibi şeyler söylemiş" diye konuştu.



"Bıçaklandıktan sonra yaralı halde, gelen polise kilitli olan kapıyı açabilmek için anahtarını aradım"



YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI DİLE GETİREN LEYLA Z. ŞÖYLE KONUŞTU:



"Kendisi bayramda geldi, biz oturup konuşurken aslında amacının kendisini affettirmek değil de bana yaklaşıp, beni öldürmek olduğunu söyledi. Hiçbir tartışma falan yokken, normal oturup konuşurken bıçağı çıkardı ve bana saldırdı. Odada oturuyorduk, ben kaçmaya çalıştım. İlk önce beni yakaladı. Göğsüme ve vücudumun çeşitli yerlerine birkaç bıçak darbesi aldım. Ben birkaç cümle kurdum ama hiç fayda etmedi. O direk boğazıma yöneldi. Daha sonra birden çıldırdı ve ayağa kalktı. Kendi bileğini kestiğini gördüm. Daha sonra o halde beni odaya kapattı. Dışarı çıkıp, mutfağa yöneldi. Orada bir takım seslerini duydum ve ben hemen 155'i aradım. Durumumu anlattım, acil olduğunu, çeşitli yaralarım bulunduğunu ve bıçaklandığımı söyledim. O arada polis ve 112 ekipleri geldi. Sonra kapıyı çaldılar ama baktım kapıyı açan yok, o halde kilitli olan kapının anahtarını aradım. Anahtarı buldum, kapıyı açtım. O arada diğer bileğini de kesmiş. Sonra hastaneye getirildik ve burada tedavi altına alındık."

Dehşeti yaşayan kadın, kendisini o hale getiren eşinin tedavisi sonrasında cezaevinde olduğunu iletti.



"BENİ NASIL ÖLDÜRECEĞİNİ ÖNCEDEN CEP TELEFONUNA NOT OLARAK YAZMIŞ VE ONU BANA GÖSTERDİ"



Eşinin olay öncesinde, eşinin cep telefonuna önceden planlayarak kendisini nasıl öldüreceğini yazdığını ve bunu da kendisine gösterdiğini öne süren Leyla Z., "Psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen vardır. Çünkü, bir insan hem 'Seviyorum' deyip, hem de telefonunun not defterine nasıl öldüreceğini planlayıp da yazmaz. Bana kendisi gösterdi. Olay cereyan etmeden önce telefonunu açtı, 'Aslında seni öldürmek için geldim, bak nasıl öldüreceğimi buraya da yazdım' dedi. Hatta 'Kızlarıma not' diye de ayrı bir not, polise - jandarmaya ve annesine de bir not yazmış. Aklınıza gelebilecek herkese bununla ilgili ayrı ayrı notlar yazmış" ifadelerini kullandı.



"KEŞKE BEN DE DAHA ÖNCE BİR ŞEYLER YAPSAYDIM DA, BUNLAR BAŞIMA GELMESEYDİ"



Yaşanan şiddet olaylarının birikimle başlayan, kıskançlıkla devam eden bir süreci içerdiğini özetleyen Leyla Z., "Kısıtlamalarla devam eden süreç var. Kısacası bu süreçte kadınlar kendilerini sindirtmesinler. Baskı altında bile olsalar, bir şekilde bir yolunu bulup, mutlaka bir yardım istesinler. Çünkü, bu gibi durumlarda kadınların arkasında olan o kadar çok kurum ve kuruluş var ki; keşke ben de daha önce bir şeyler yapsaydım da, bunlar başıma gelmeseydi" dedi.



"ŞU AN OLSA ASLA BEKLEMEZDİM"



"En çok pişmanlık duyduğum şey, sesimi çıkartmamış olmam" diyen Leyla Z., "Ben, sürekli; "çocuklar var, aman işte bölünmüş - parçalanmış ailenin çocukları olmasın. Özellikle de 3 tane kız, aman onların başında baba ve anne figürü olsun' diyerek sesimi çıkartmadığım için oldu. Şu an olsa asla beklemezdim, ufak ufak bir şeyler başladığında mutlaka yolumu ayırırdım" diye konuştu.



YENİ EVLENEN VE EVLİLİK YOLUNDAKİLERE ACI TECRÜBEDEN TAVSİYELER



Yaşadığı kötü olaylardan çıkardığı tecrübelerle yeni evlenen ve evlilik yolunda olan çiftlere tavsiyelerde bulunan Leyla Z., "Her şeyden önce birbirlerini dinlemeyi öğrensinler. Sürekli bağıran erkek varsa, mutlaka uzak dursunlar. Çünkü, bizim toplumumuzun yüzde 80'i erkek egemenliğinde olduğu için, bağırınca kadınların susmasını ve konuşmamasını ister. Bunlara mahal vermemeye çalışsınlar" şeklinde konuştu.



"ELİMİ UZATABİLECEĞİM HER KADIN BİR HAYAT DEMEKTİR"



Tedavisi tamamladıktan sonra kadına destek olan ve kadına şiddete karşı olan topluluklarla elinden gelen her şeyi yapmak istediğini dile getiren Leyla Z., "Kadınlara destek oluyorlar. Benim de elimi uzatabileceğim her kadın bir hayat demektir. O hayatı da mutlaka kurtarmak isterim. Susmasınlar, özgürlüklerini kimseye kısıtlattırmasınlar. En az erkekler kadar kadınlar da bir birey" ifadelerini kullandı.

Leyla Z., aldığı bıçak darbeleri nedeniyle bir akciğerinde hasar bulunduğu ve gerekli tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu olmayı bekliyor.

