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Emekli astsubaya kurşun yağdırıp "Geçmiş olsun" notu bıraktılar

’da alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay İ.G.’yi sol ve sağ diz altından vuran 4 şüpheli, İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerin, yaraladıkları emekli astsubayın yanına, ’geçmiş olsun’ notuyla çiçek bıraktıkları ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 16:28
Emekli astsubaya kurşun yağdırıp Geçmiş olsun notu bıraktılar

Polisi alarma geçiren olay, 25 Haziran günü saat 14.25 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emekli astsubay İ.G., aralarında alacak anlaşmazlığı olan kişiler tarafından sol ve sağ bacak diz altından tabancayla vuruldu. Kan içinde kalan İ.G.'nin yanına çiçek ile 'geçmiş olsun' notu bırakan şüpheliler, ardından kaçtı. İ.G., götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Y., K.A., R.C. ve B.F. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri İstanbul'da gözaltına aldAntalyalya'ya getirilip ifadeleri alınan şüpheliler, 'tasarlayarak ve planlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve azmettirme' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Emekli astsubaya kurşun yağdırıp "Geçmiş olsun" notu bıraktılar
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