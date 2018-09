En yaşlı elektrik abonesi adeta Türkiye tarihine ışık tutuyor

118 yaşındaki Fatma Bingöl, aydınlatma tarihinde Türkiye ve dünyanın geri kalanında kandil ve gaz lambası kullanıldığı zamanları görmüş, o dönemlerdeki hayatı yaşamış bir kadın. 118 yıllık ömrüne İstiklal Mücadelemizi ve 2 Dünya Savaşı'nı sığdıran Fatma Nine, Atatürk'ün hayatına da şahitlik etmiş. Fatma Nine, kandil yakıp, gaz lambası ışığında yaşadıkları günleri de unutmuyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda Fatma Nine, "Şimdi her taraf ışık, nereye gitsen hiç karanlık değil" sözleriyle ülkemizin enerji sektöründeki şu anki parlak durumuna da atıfta bulunuyor.

TESLA VE EDİSON ÇAĞININ TANIKLARINDAN

1900 yılında Selanik'te dünyaya gelen Fatma Nine, Limak Enerji Uludağ Elektrik'in en yaşlı abonesi. 118 yaşında olmasına rağmen son derece sağlıklı bir şekilde hayatını sürdüren ve kızı ile birlikte yaşayan Fatma Nine, elektrik ve ampulün kaşifleri Tesla ve Edison çağının da tanıklarından.