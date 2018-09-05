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'de : 3 yaralı

'de iki grup arasında çıkan da 3 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 06:50 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 07:25
Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş. (21) ile Ali H. (44) silahla, Mesut G. (36) ise başına aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mesut Can Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı
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