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Hacamat yapan kişi kaportacı çıktı

Avcılar'da ruhsatsız şekilde hacamat ve sülük uygulaması yapan bir iş yerine polis ekipleri baskın düzenledi. İddaya göre gerçek mesleği kaportacı olan kişi görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.

Giriş Tarihi: 5.9.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 17:30
Hacamat yapan kişi kaportacı çıktı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte ruhsatsız olarak hacamat ve sülük uygulaması yaptığı belirlenen bir apartman dairesine baskın düzenledi. Sözde bir çok hastalığın tedavi edildiği binaya gelen polis ekipleri kapıyı çaldı ancak içeride kimse yoktu. Bunun üzerine çilingir çağırıldı. Çilingir kapıyı açmaya çalıştığı sırada hacamat ve sülük tedavisi uygulayan Mustafa C. geldi. Kapının açılması ile içeri giren polis ekipleri hacamatta kullanılan malzeme ile karşılaştı. Mustafa C. ise görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.

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Hacamat yapan kişi kaportacı çıktı
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