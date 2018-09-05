İcra memurlarına hakaret eden annenin 5 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye 20 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Beykoz Adliyesi'nde görev yapan icra memuru Yavuz Nar, şoför olarak görev yapan Muhammet Kısır, pedagog olarak görev yapan Fatma Kolukırık ve stajer avukat Merve Dilara Kahraman, icra kanalı ile 4 yaşındaki erkek çocuğu babasıyla görüştürmek için Melisa Savgı Kanatlı'nın oturduğu eve gitti. Eve giden adliye personeli ve stajer avukat Merve Dilara Kahraman, aynı gün savcılığa başvurarak Melisa Savgı Kanatlı'nın kendilerine sözlü hakarette bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.

KAMU GÖREVLİSİNE ALENEN HAKARET

Soruşturma başlatan savcılık, Melisa Savgı Kanatlı hakkında, "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianame kabul edildi, şüpheli Kanatlı önümüzdeki günlerde Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına

çıkacak.