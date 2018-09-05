İcra yoluyla çocuğu almaya giden memurlara hakaret eden anneye dava

İşadamı Deniz Kanatlı ile boşanma davası süren Melisa Savgı Kanatlı hakkında, dava sürecinde velayeti kendisinde olan müşterek çocuğu babasına götürmek için evine gelen icra memuru, şoför, pedagog ve stajer avukata hakaret ettiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye 20 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Beykoz Adliyesi'nde görev yapan icra memuru Yavuz Nar, şoför olarak görev yapan Muhammet Kısır, pedagog olarak görev yapan Fatma Kolukırık ve stajer avukat Merve Dilara Kahraman, icra kanalı ile 4 yaşındaki erkek çocuğu babasıyla görüştürmek için Melisa Savgı Kanatlı'nın oturduğu eve gitti. Eve giden adliye personeli ve stajer avukat Merve Dilara Kahraman, aynı gün savcılığa başvurarak Melisa Savgı Kanatlı'nın kendilerine sözlü hakarette bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan savcılık, Melisa Savgı Kanatlı hakkında, "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianame kabul edildi, şüpheli Kanatlı önümüzdeki günlerde Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına

çıkacak.

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