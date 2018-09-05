İnegöl’de toplu balık ölümlerine inceleme

Bursa
'nın İnegöl
ilçesindeki Hasanpaşa deresinde önceki akşamdan itibaren binlerce balık öldü. Vatandaşların ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
'ndan gelen yetkililer, incelemek için sudan numune aldı. Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Suat Karakaya, "Balıkların ölmeye başladığını duyunca hemen dere kenarına geldik ve katliam gibi bir tabloyla karşılaştık. Zehirlendiklerini sanıyoruz. Şu an yetkililer suyun neden kirlendiğini araştırıyor. Buradan küçük ve büyükbaş hayvanlar da su içiyor. Ayrıca tarlalar da sulanıyor" dedi. Mahalle sakinlerinden biri "Başka hayvanlar telef olmasın. Köydeki vatandaşlar hayvanını otlaması için buraya getiriyor ve o hayvanlar buradan su içiyor. Bu balıkların başına gelen o hayvanların da başına gelebilir" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise şöyle dedi: "Akşamdan bu yana binlerce balık öldü. O balıkları kuşlar yiyor ve onlar da zehirlenecek. Balıkların ölmesine çok üzüldük. Resmen doğa katliamı yaptılar. Derenin yukarısında tavuk çiftlikleri var. Zehirli madde oradan gelmiş olabilir" dedi.