Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İnegöl’de toplu balık ölümlerine inceleme

’de toplu balık ölümlerine inceleme

’nın ilçesindeki Hasanpaşa deresinde binlerce balık telef oldu. Çevre ve ’ndan gelen yetkililer, incelemek için sudan numune aldı

Ersoy İŞİTMEZ
ERSOY İŞİTMEZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
İnegöl’de toplu balık ölümlerine inceleme
'nın ilçesindeki Hasanpaşa deresinde önceki akşamdan itibaren binlerce balık öldü. Vatandaşların ihbarı üzerine Çevre ve 'ndan gelen yetkililer, incelemek için sudan numune aldı. Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Suat Karakaya, "Balıkların ölmeye başladığını duyunca hemen dere kenarına geldik ve katliam gibi bir tabloyla karşılaştık. Zehirlendiklerini sanıyoruz. Şu an yetkililer suyun neden kirlendiğini araştırıyor. Buradan küçük ve büyükbaş hayvanlar da su içiyor. Ayrıca tarlalar da sulanıyor" dedi. Mahalle sakinlerinden biri "Başka hayvanlar telef olmasın. Köydeki vatandaşlar hayvanını otlaması için buraya getiriyor ve o hayvanlar buradan su içiyor. Bu balıkların başına gelen o hayvanların da başına gelebilir" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise şöyle dedi: "Akşamdan bu yana binlerce balık öldü. O balıkları kuşlar yiyor ve onlar da zehirlenecek. Balıkların ölmesine çok üzüldük. Resmen doğa katliamı yaptılar. Derenin yukarısında tavuk çiftlikleri var. Zehirli madde oradan gelmiş olabilir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnegöl’de toplu balık ölümlerine inceleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN