Konya’da maskeli dehşeti: 2 ölü

Konya
merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Metin Büyükşen
'in (55) evine, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişi girdi. Saldırgan av tüfeğiyle Metin Büyükşen'i başından, eşi Necla Büyükşen'i (54) ise göğsünden vurdu. Metin ve Necla Büyükşen olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında evde bulunan çiftin kızı Büşra Büyükşen (20) ise pencereden atlayarak yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan
Büşra Büyükşen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Uşak
'ta üniversite öğrencisi olan ve tatil için ailesinin yanına gelen Büşra Büyükşen'in ifadesinde, "Saldırganın tüfeği tutukluk yaptı. Bu sırada evin çatı katına çıktım. Pencereden atlayarak yola doğru koştum. Yolda bir komşumuzun aracını durdurarak karakola geldim" dediği belirtildi. Büşra Büyükşen'in çatı katından atlaması sonucu ayak serçe parmağının kırıldığı, yüzünde de darp izleri olduğu bilgisine ulaşıldı.