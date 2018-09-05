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’da maskeli dehşeti: 2 ölü

’da maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan çift öldü. Pencereden atlayan kızları yaralı olarak kurtuldu

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Konya’da maskeli dehşeti: 2 ölü
merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 'in (55) evine, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişi girdi. Saldırgan av tüfeğiyle Metin Büyükşen'i başından, eşi Necla Büyükşen'i (54) ise göğsünden vurdu. Metin ve Necla Büyükşen olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında evde bulunan çiftin kızı Büşra Büyükşen (20) ise pencereden atlayarak yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Büşra Büyükşen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 'ta üniversite öğrencisi olan ve tatil için ailesinin yanına gelen Büşra Büyükşen'in ifadesinde, "Saldırganın tüfeği tutukluk yaptı. Bu sırada evin çatı katına çıktım. Pencereden atlayarak yola doğru koştum. Yolda bir komşumuzun aracını durdurarak karakola geldim" dediği belirtildi. Büşra Büyükşen'in çatı katından atlaması sonucu ayak serçe parmağının kırıldığı, yüzünde de darp izleri olduğu bilgisine ulaşıldı.
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Konya’da maskeli dehşeti: 2 ölü
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