Her ay 500 ev temizleniyor

BAĞCILAR'DA Yaşama Destek Projesi kapsamında kimsesi olmayanlara yönelik gerçekleştirilen temizlik hizmetine devam ediliyor. Yardım yapılacak kişiler muhtar ve mahalleli aracılığıyla tespit ediliyor. 2011 yılında başlatılan proje kapsamında muhtaç yaşlılar belirlendikten sonra Bağcılar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, ziyaretlere gidiyor. Önce evi süpürmekle işe başlayan görevliler, bakıma muhtaç kişilerin çamaşırları ile perdeleri yıkayıp ütülüyor. Mutfak, banyo ve odaları baştan aşağı en ince ayrıntısına kadar temizlendikten sonra camlar silinerek günlük temizlik tamamlanmış oluyor. Bu hayır işi 30 günde bir tekrarlanıyor. Bu yıl 22 mahallede evi temizlenenlerin sayısı 500 oldu. Hizmetten yararlananlardan 70 yaşındaki Adil ve Hanife Karademir çifti, "İkimiz de ayakta zor duruyoruz. Sağolsun belediyeden ekipler ayda bir gelip evimizi temizliyorlar. Onlar olmazsa evimizi temizleyecek kimse yok" dedi.

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