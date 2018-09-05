Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > MS hastası Nejla için valilik harekete geçti

hastası Nejla için valilik harekete geçti

Rize'nin İkizdere ilçesinde, hastalığı nedeniyle yürüyemeyen ve annesinin sırtında taşımak zorunda kaldığı Nejla Baş Meraloğlu'nun evine yol bağlantısı yapılması için Valilik nezdinde girişimler sürüyor. MS hastası Meraloğlu: "Patika bir yolumuz var, çok tehlikeli. Annem maalesef araba yolundan 600 metrelik yolu sırtında taşımak zorunda kalıyor" Rize'nin İkizdere ilçesinde yaşayan ve MS hastalığından dolayı yürüyemeyen Nejla Baş Meraloğlu'nun evine yol bağlantısı sağlanması için Valilik nezdinde girişimler sürüyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 16:36
MS hastası Nejla için valilik harekete geçti

Uzun yıllar İstanbu'da yaşayan hastası Meraloğlu, doktorunun tavsiyesi üzerine Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gürdere köyündeki baba evine döndü. Meraloğlu, evinin yolu bulunmaması nedeniyle, evine rahat gidip gelebilmesi için komşularından araç yolu için izin istedi ancak olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine Meraloğlu, yol yapılması için dilekçe verdi. Rize Valiliği konuyla ilgili İkizdere Kaymakamlığını görevlendirdi. 19 yıldır MS hastası olduğunu söyleyen Nejla Baş Meraloğlu yaptığı açıklamada, köyde evlerine yol olmadığını belirterek, şunları anlattı:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MS hastası Nejla için valilik harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN