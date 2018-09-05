MS hastası Nejla için valilik harekete geçti

Uzun yıllar İstanbu'da yaşayan MS hastası Meraloğlu, doktorunun tavsiyesi üzerine Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gürdere köyündeki baba evine döndü. Meraloğlu, evinin yolu bulunmaması nedeniyle, evine rahat gidip gelebilmesi için komşularından araç yolu için izin istedi ancak olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine Meraloğlu, yol yapılması için dilekçe verdi. Rize Valiliği konuyla ilgili İkizdere Kaymakamlığını görevlendirdi. 19 yıldır MS hastası olduğunu söyleyen Nejla Baş Meraloğlu yaptığı açıklamada, köyde evlerine yol olmadığını belirterek, şunları anlattı: