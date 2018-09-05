Yasak aşka suçüstü

Sokağa taşınan karı koca kavgası Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Müzeyyen T. (23) bir süredir eşinin kendisini aldattığından şüpheleniyordu. Genç kadın dün sabah işe gitmek için evden çıkan kocası Abdullah T.'yi (25) takip etmeye başladı. Eşini bir süre takip eden Müzeyyen T., kocasının 28 yaşındaki Gülşah B.'yle buluştuğunu görünce yanlarına gidip, tepki gösterdi.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Karı-koca arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve Abdullah T. eşinin üzerine yürüdü. Çevrede bulunan vatandaşlar, polisi arayarak 'kadına şiddet' ihbarında bulundu. Polis kısa sürede olay yerine geldi. Müzeyyen T. karşısında polisi görünce, "Eşim beni bu kadınla aldatıyor. Ben de onları yakalayınca bana bıçak çekti" diyerek, eşinden şikâyetçi oldu. Polis tarafları alarak polis merkezine götürdü. Burada basın mensuplarının görüntü aldığını gören Abdullah T. ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Gülşah B. tepki gösterdi. İfadeleri alınan ve suçlamaları kabul etmeyen taraflar bir süre sonra serbest bırakıldı.