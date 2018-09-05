PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - PTT personel alımı sınav sonuçları açıklanma tarihi 2018

PTT sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu bugün en çok arananlar listesinde ilk sırada yer alıyor. PTT sınav sonuçlarının açıklanma tarihini merak eden adaylar konu ile ilgili olarak araştırmalarına son sürat devam ediyor. Sınavdan 60 ve üzeri puan alanların başarılı olacağı bu süreçte, kazananların göreve başlama süresi olarak yaklaşık bir yıl içerisinde olacak. Peki, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda memur olarak çalışmak isteyen adayların en çok sorguladığı soru olarak öne çıkan PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu mu? İşte detaylar

PTT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PTT sınav sonuçlarının açıklanma tarihi konusunda resmi bir açıklamada bulunulmadı. PTT'nin resmi internet adresi ya da Gazisem üzerinden PTT yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklanacak. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sınav sonuçları hakkında bir gelişme olduğu takdirde sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.

GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN OLACAK?

Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacak. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.

PTT SINAV SONUÇ İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar; yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.