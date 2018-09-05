Şişli Emniyeti’nden nefes kesen operasyon: Şüphelilerden ikisi firari çıktı!

Geçtiğimiz Temmuz ayında Şişli Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, araçtan kendilerine ateş edilmesi sonucu yaralanan Serkan G. ve Onur E.'nin saldırganları hakkında yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekiplerinin titiz çalışması kapsamında tespit edilen şüpheliler yapılan operasyonlarla teker teker yakalandı.

MAĞDUR ANLATTI

Olayla ilgili bilgi veren mağdur Onur E., olay günü kendilerine yaklaşan siyah renkli, plakasını alamadığı bir araç ile gelen dört şahıstan araç sürücüsünü semtten tanıdığı G. isimli şahıs olduğunu, kendilerine ateş eden şahısın ise Molla Fatih olarak tanıdığı şahıslar olduğunu beyan etti.

Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda olaya karışan araç tespit edildi. Aracın sürücüsünün daha önce 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' 'Hırsızlık' gibi birçok suçtan kaydı olan G.D. isimli şahıs olduğu belirlendi.

ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Araçta bulunan diğer şahıslardan birinin 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından kaydı olan S.A. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Tabanca ile ateş eden asıl şüpheli olan Molla Fatih lakaplı F.K. olduğu belirlendi. Şüpheli F.K.'nın 'Kasten öldürme' suçundan arandığı öğrenildi. Şüpheliler ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde, olaya karışan dördüncü şahsın 'Pati' lakaplı bir şahıs olduğu ve Kağıthane ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Harekete geçen ekipler, M.K. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Şüpheli M.K.'nın bir kafede olduğu bilgisini alan ekipler adrese baskın düzenledi. M.K.'nın yanında bulunan şahısların silahlı olduğunu anlayan ekipler M.K.'yı kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinden namlu ağzında mermi olan bir tabanca ele geçirildi. M.K.'nın yanında bulunan diğer şahıslardan O.Y. ve M.B. de gözaltına alındı.

FİRARİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şüphelilerden M.K.'nın İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten adam öldürme' suçundan arandığı, ayrıca 'Kasten yaralama ve öldürme' gibi birçok dosyanın firarisi olduğu öğrenildi.

M.K. işlemleri ardından sevk edildiği savcılıkça ifadesi alınması ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Şüpheli 'Kasten yaralama' ve 'Kasten öldürme' suçları kapsamında tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.