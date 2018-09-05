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Sudanlı genci gören kadınlar karakola koştu

'nın Kemer ilçesinde mahalleyi birbirine katarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakılan Sudanlı genç, 5 kadının taciz suçlamasıyla polise başvurmasının ardından yeniden gözaltına alındı. Sudan uyruklu şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 12:00
Sudanlı genci gören kadınlar karakola koştu

Edinilen bilgiye göre, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan ve nöbetçi mahkemenin adli kontrol ve yurt dışı yasağı koyarak serbest bıraktığı Sudanlı Dominic Ngor ortadan kaybolurken, olayla ilgili yayınlanan haberler ve sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ilginç bir gelişme meydana geldi.

Yayınlanan haber ve görüntüleri izleyen 5 kadın Sudan uyruklu Dominic Ngor'ın (23) sürekli vakit geçirdiği Merkez Mahallesi'nde kendilerini taciz ettiği, evlerinin bahçesine girerek teşhircilik yaptığı iddiasıyla polise başvurdu.

İLÇE SINIRLARINDA YAKALANDI

Taciz iddiası ve hastanede tedavi altına alınan 2 ağır yaralının sağlık durumlarının netleşmesi üzerine Kemer Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç'ın talimatıyla çok sayıda ekibin aramaya başladığı Dominic Ngor, ilçe sınırları içinde bulunamadı.

Antalyalya'ya gittiği düşünülen şüpheli, Akdeniz Üniversitesi kampüsünde yakalanarak Kemer'e getirildi. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Dominic Ngor, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kasten yaralama, darp iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sudanlı genci gören kadınlar karakola koştu
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