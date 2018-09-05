Tarihi hastane bakıma alındı

Sultan Abdülhamid tarafından 1891'de yaptırılan ve 2012'den sonra kaderine terk edilen tarihi hastane, medyada gündeme gelmesi üzerine bakıma alındı. Harabeye dönen ve yağmalanan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde temizleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalar kapsamında, 127 yıllık hastanenin spreyle boyanan duvarları onarılarak yeniden boyandı. Hastane içinde ve çevresindeki çöpler temizlendi. Arnavutköy'de bulunan General Kani Akman Kışlası'ndaki askerler tarafından çalışmaları süren hastanede artık 24 saat nöbet tutulacak. Hastane binasının nasıl kullanılacağı konusu halen belirsizliğini koruyor. Basında çıkan haberler üzerine hastaneyi ziyaret eden Sultan Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, medyanın hasasiyetinden dolayı teşekkür etti. Osmanoğlu, "Devletimizden biraz daha ilgi istiyoruz. Burası artık yeniden bir hastane mi olur, yoksa vakıflara mı devredilir bilmiyorum. Bir an önce buraya el atılsın" dedi.

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