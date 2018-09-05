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Yapım çalışmasındaki yolda : 4 yaralı

'nın Yatağan ilçesinde, yapım çalışması olan yolda aynı yöne giderken çarpışan iki otomobildeki toplam 4 kişi hafif yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 07:55 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 07:55
Yapım çalışmasındaki yolda kaza: 4 yaralı

, dün (Salı) saat 11.00 sıralarında Yatağan-Milas Karayolu Şahinler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Tüfekçi (70) yönetimindeki Belçika'ya kayıtlı 1-UVM-236 plakalı otomobil, yol yapım çalışmasının sürdüğü yolda aynı yöne giden Ümit (36) idaresindeki 48 YL 391 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde yolcu olarak bulunan Cemile Kartal (73) ve Rukiye Kartal (36) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Yapım çalışmasındaki yolda kaza: 4 yaralı
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