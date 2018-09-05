YKS şampiyonları Medipol'de

2016 ve 2017'deki üniversite sınavlarında dereceye giren adayların özellikle tıp alanında ilk tercihi olan Medipol Üniversitesi'nde bu yıl da gelenek bozulmadı. YKS
2018 sayısal puan türünde alanında TÜBİTAK sayısal ek puanıyla Türkiye birincisi olan Halil Hazar Gelener
ile Türkiye beşincisi olan Rıdvan Şakir İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi
'ni (UTF) kazandı. İstanbul Medipol UTF, 10 kişilik kontenjanının tamamını YKS'yi ilk 57'de tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti. UTF'de eğitim almaya hak kazananlar arasında Türkiye 1'incisi ve 5'incisinin yanı sıra Türkiye 16'ncısı Mehmet Fatih Özkan, Türkiye 21'incisi Ömer Faruk Doğru
, Türkiye 24'üncüsü Özgen Şafak Karakuş, Türkiye 26'ıncısı Tunahan Abalı, Türkiye 28'incisi Zeynep Kıyak, Türkiye 39'uncusu Emir Doğan, Türkiye 49'uncusu Gülşade Rabia Çakmak ve Türkiye 57'ncisi Şevval Nil Esirgün de yer aldı. Dereceye giren tıp ve mühendislik fakültesi öğrencileri, İstanbul Medipol'deki eğitimleri öncesinde Mütevelli Heyeti bursuyla gidecekleri ABD'de dil eğitimi alacaklar. Tıp fakültesi öğrencileri ilk senelerinde Harvard'da gözlemci olma, sonraki yıllarda ise staj yapma imkânı elde edecek. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ceran öğrencileri başarılı birer bilim insanı olarak yetiştirmeyi arzu ettiklerini söyledi. Türkiye birincisi olan Şanlıurfalı Halil Hazar Gelener de Medipol'ü tercih etmesinde bilim insanı olma yolunda hızlı bir şekilde ilerleme imkânının belirleyici olduğunu söyledi. Gelener "Hedefim her zaman birinci olmaktı, motivasyonumu da bu doğrultuda kurdum. ABD'de dil eğitimi almak, Harvard'da staj yapmak, araştırmacı hekim olarak yetişmek ve bu imkanlara sahip olacak 10 öğrencinin arasında olmak için buradayım. İlerideki hedefim ise Medipol'ün bana sağladığı imkanları değerlendirerek iyi bir bilim insanı olmak ve ülkeme hizmet etmek" dedi. Ömer Faruk Doğru ise İstanbul'da düzenlenen Türkiye Hafıza Olimpiyatları'nda 5 ayrı dalda 5 rekor kırarak şampiyon olduğunu anlattı. Doğru, ABD'de Las Vegas'ta yapılan Dünya Olimpiyatlarında da Dünya 4'üncüsü olduğunu söyledi.