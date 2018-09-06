Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyir halinde olan Çiğdem K. yönetimindeki 34 KB 6912 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile, ardından kahvehane önünde oturanlara çarptı.
Kazada, kahvehanede oturan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.