Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 14:26
Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyir halinde olan Çiğdem K. yönetimindeki 34 KB 6912 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile, ardından kahvehane önünde oturanlara çarptı.

Kazada, kahvehanede oturan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN