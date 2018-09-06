Barışmak için geldi eşinin boğazını kesti

Isparta
'da kızının yanına gelen Leyla Z. (45), eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülmek istendi. Çünür Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda meydana gelen olayda, kendisiyle konuşmak ve barışmak bahanesiyle gelen eşi tarafından öldürülmek istendiğini anlatan 3 çocuk annesi Leyla Z., eşiyle kıskançlık krizleri dolayısıyla zaman zaman ufak tefek tartışmalar yaşadıklarını, ancak çocuklarının hatırına duruma göz yumduğunu kaydetti. Talihsiz kadın, "Psikolojik tedaviye gerekirse birlikte gidelim diyordum. Sen gidiyorsan ben de sana destek olayım, gerekirse ben de gideyim, ortaklaşa yapalım dedim. Ama o hiçbir zaman böyle bir şeye yanaşmadı" dedi. AMACI ÖLDÜRMEKMİŞ
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Leyla Z., "İzmir'de yaşıyoruz. Darp nedeniyle uzaklaştırma kararı vardı. Barışmak amacıyla bayramda Isparta'ya yanıma geldi. Biz oturup konuşurken aslında amacının kendisini affettirmek değil de bana yaklaşıp, beni öldürmek olduğunu söyledi. Hiçbir tartışma falan yokken, bıçağı çıkardı ve bana saldırdı. Ben kaçmaya çalıştım. Vücudumun çeşitli yerlerine birkaç bıçak darbesi aldım. O direk boğazıma yöneldi. Sonra kendi bileğini kestiğini gördüm. Daha sonra o halde beni odaya kapattı. O arada polis ve 112 ekipleri geldi. Sonra kapıyı çaldılar ama baktım kapıyı açan yok, o halde kilitli olan kapının anahtarını aradım. Anahtarı buldum, kapıyı açtım. O arada diğer bileğini de kesmiş. Sonra hastaneye getirildik ve burada tedavi altına alındık" diye konuştu. Dehşeti yaşayan kadın, kendisini o hale getiren eşinin tedavisi sonrasında cezaevinde olduğunu iletti. Yaraları gün geçtikçe iyileşen Leyla Z., yaşadığı olay nedeniyle bozulan psikolojisini kızlarıyla birlikte zaman geçirerek düzeltmeye çalışıyor.