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luları sevindiren uygulama: Pet şişe karşılığında 'akbil'

Büyükşehir Belediyesi, pet şişelerin sokağa atılarak doğaya zarar vermesini önlemek için yeni bir uygulama başlatıyor. Pet şişeyi otomata atan İstanbulkart'a dolum yapacak.

Giriş Tarihi: 6.9.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 09:26
İstanbulluları sevindiren uygulama: Pet şişe karşılığında 'akbil'

Türkiye'nin mega kenti 'da Büyükşehir Belediyesi çevreci bir hizmeti daha devreye sokmaya hazırlanıyor. Belediyenin iştiraklerinden olan İSBAK'ın yaptığı makineler içine attığınız pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapacak. İSBAK'ın resmi twitter hesabından duyurulan yenilikle beraber, çevreye büyük zararı olan pet şişeler de böylece geri dönüşümde kullanılmış olacak.

EKONOMİYE KATKI SUNACAK

İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.

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İstanbulluları sevindiren uygulama: Pet şişe karşılığında 'akbil'
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