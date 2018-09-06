Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Karabük'te trafo merkezinde yangın

'te trafo merkezinde

'ün Safranbolu ilçesindeki trafo merkezinde çıkan nedeniyle 5 mahalle ile Safranbolu, Eflani ve Ovacık ilçelerine elektrik verilemiyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 06:53 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 06:54
Karabük'te trafo merkezinde yangın

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Safranbolu Trafo Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Yangını fark eden görevliler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yer altında bulunan kabloların alev alması nedeniyle zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı trafo merkezindeki yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Hasara yol açan yangın nedeniyle 'ün 5 mahallesi ile Safranbolu, Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamına elektrik verilemiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük'te trafo merkezinde yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN