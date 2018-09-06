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'de operasyonu

'de ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda 2 kişi gözaltına alınırken çeşitli miktarlarda madde ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 08:57
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ve Narkotim ekiplerince il genelinde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.K. (32) ve S.D. (28) yakalandı. 2 şahsın yapılan üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır vaziyette 35 parça halinde toplam 100 gram madde, 1 adet uyuşturucu madde satımında kullanılan alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.
M.K. ile S.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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