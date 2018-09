19. UluslararaAntalyalya Piyano Festivali, sanatseverler kadar genç müzisyenler tarafından da heyecanla bekleniyordu. Muhteşem bir konserle, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ev sahipliğinde açılan festival, iki günlük bir maratonla "Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması"na da sahne oldu. Gecenin gurur kaynağı ise otizmli müzik dehası Taylan Hartavi oldu. Hartavi duyduğu her sesi notaya çeviren özel bir yetenek. Organizasyon, dünyaca ünlü sanatçıların müzikseverlerle buluşmasının yanında genç yeteneklerin desteklenmesi noktasında da çok önemli bir görev üstleniyor. Festivalin Sanat Yönetmeni Gürer Aykal başkanlığındaki jüri üyeleri, Türkiye'nin genç piyanistleri ile buluşarak müzikle dolu iki gün geçirdiler. Her biri birbirinden yetenekli gençler, dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşabilmek için büyük bir konsantrasyonla piyanonun tuşlarına hayat verdi.

GENÇLER PARMAK ISIRTTI

7-19 yaş aralığında 3 farklı kategoride yarışmaya katılan gençler, her kategorinin birincilerinin belirlenmesiyle büyük konsere hazırlandı. Kategori birincilerinin solist olarak yer aldığı, şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konseri, Antalya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Konserde; A Kategorisi'nde; birinciliği 10 yaşındaki Ece Gürkaynak, B Kategorisi'nde; birinciliği 12 yaşındaki Beren Gürcüoğlu ve Elif Naz Karabulut paylaşırken, C Kategorisi'nde birinciliği ise; 15 yaşındaki Emir İlgen kazandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Yeteneklerini her zaman desteklediğimiz ve durmaksızın çalışan, kendini geliştiren tüm çocuklarımızla gurur duyuyorum" dedi. Gecenin gurur kaynağı ise otizmli müzik dehası Taylan Hartavi oldu. Başkan Türel, "Çok özel bir gencimiz. Onu özel kılan ise Atipik Otizmli olması değil, piyano konusundaki dehası. Taylan, belediyemizin müzik kurslarına başladığında piyano hocalarımız tarafından keşfedildi. Duyduğu her sesi notaya çevirebilecek kadar özel bir müzik yeteneğine sahip. Kendini geliştiren ve bu alanda çok çalışan Taylan'ı da gönülden kutluyorum" diyerek yarışmada dereceye girenlere sertifikalarını verdi.