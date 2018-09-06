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Kıskandığı eşini boğarak öldürdü

’nin Bekilli ilçesinde tartıştığı karısını boğarak öldüren zanlı, şehri terk etmeye çalışırken yakalandı. Zanlının ifadesinde “Kıskandığım için tartıştık. Sinirlenince boğarak öldürdüm” dediği öğrenildi

SEBAHATTİN ALP Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
Kıskandığı eşini boğarak öldürdü
'de 24 yaşındaki koca, eğlence mekânında çalıştığı için kıskandığı eşini, aralarında çıkan tartışmada boğarak öldürdü. Bekilli ilçesinde inşaat işçisi olarak çalışan (24), önceki gece Bahçeli Mahallesi'ndeki evlerinde, eşi ile (24) kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Ömer Kocaman, eşini boğarak öldürdü. Ardından evden ayrılıp, bir taksiye binerek Denizli'ye hareket etti. Tartışma sesleri üzerine eve gelen çiftin arkadaşları, Makbule Kocaman'ın cesedini görünce durumu polise bildirdi.

'SINIRLENINCE BOĞDUM'
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Makbule Kocaman'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı Ömer Kocaman şehri terk etmeye çalışırken Denizli girişindeki polis uygulama noktasında yakalandı. Bir inşaat firmasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Kocaman'ın polise verdiği ifadede, "Eşim eğlence mekânında çalışıyordu. Kıskandığım için tartıştık. Sinirlenince boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.
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Kıskandığı eşini boğarak öldürdü
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