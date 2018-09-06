Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağışlar...

Eylül ayına girmemiz ile beraber yurtta sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. Özellikle İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar sonrasında yurttaşlar son dakika hava durumu haberlerini araştırıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin olmak son hava tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu.

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde İstanbul için yağışların akşam 18.00 civarında son bulacağı görülürken Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe olmak üzere birçok ilçede sağanak yağışların 21.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

İL İL HAVA TAHMİN RAPORLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kentin doğusu ile boğaz çevresinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya ong>Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Açık 35

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresi) ve Batı Karadeniz kıyılarında (Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu, Sinop) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ'DEN SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; gece ve öğle saatlerine kadar boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

TÜNEL KAPANDI

Sarıyer'de etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı. Araçlar tünel girişinde beklerken iş makineleri temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi.