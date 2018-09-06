Osmaniye’de orman yangını

Düziçi ilçesi yakınlarında bulunan Serinova köyü civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangının söndürülmesi için çevre il ve ilçelerden gelen yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler karadan, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri ve yangın söndürme uçağı ise yangına havadan müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Orman yangını henüz kontrol altına alınamazken, şu ana kadar yaklaşık 10 hektarlık çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.