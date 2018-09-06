Şaka 'eşek şakası'na döndü, 9 yıldır hayatı karardı

İzmir'de 9 yıl önce bir yakınıyla şakalaştıktan sonra yere düşen ve omzu çıkan Engin Yoldaş isimli vatandaşın hayatı, o günden itibaren bir daha yoluna girmedi. Omzunun yanı sıra ayağı da kullanamaz hale gelen ve birçok ameliyat olan Yoldaş'ın hayatı adeta zindan oldu.

Konak ilçesinde oturan Engin Yoldaş'ın (39) hayatı, yapılan bir şakayla karardı. Yaklaşık 9 yıl önce bir arkadaşıyla şakalaştıktan sonra yeren düşen Yoldaş'ın omzu çıktı; ancak 39 yaşındaki adamın çıkan omzu bir daha eskisi gibi olmadı. Yoldaş'ın 2018 yılına kadar girmediği ameliyat, gitmediği doktor kalmadı. Yoldaş'ın hiç beklemediği şekilde sağ ayağı da kullanılamaz hale geldi ve dünyası zindan oldu.



Kolunu kullanamıyor

Yaşadığı durumu anlatan Engin Yoldaş, "Yaklaşık 9 yıl önce evde bir arkadaşımla şakalaşırken yere düştüm ve omzum çıktı. Can havliyle çıkan omzu yerine oturttum; fakat omzun içinde bulunan kapsülleri ve başlıkları yırtmışım. Şikayetim artınca doktora gittim. 6 ay aralıklarla toplamda 8 kez artroskopi oldum. Sonuç alınamayınca 2014 yılında omzuma protez çakıldı. İlk zamanlarda her şey olumlu giderken bir zaman sonra yeniden sorun yaşamaya başladım. Kolumu kullanamaz hale geldikten sonra 2017'nin Mayıs ayında yeniden doktora gittim. Beni ameliyata aldılar. Ameliyatta protezin gevşediğini görmüşler. Gevşeyince kemik çürümüş. Kemik çürüyünce kasık bölgemden kemik alıp yukarıya eklemişler" dedi.

Kasıktan parça alındıktan sonra sağ bacağında sorun olduğunu iddia eden talihsiz vatandaş, "Ameliyattan 1 ay sonra kadar sağ ayağımda uyuşmalar başladı. Uyuşmaları aksamalar ve yürüyememe sorunları takip etti. Ben yine hastaneye gittiğimde kasık bölgemden fazlalık parçayı aldıklarını söylediler. Benim bacağımda sorun yoktu. Yürürken sağ ayağım geriden geliyor. İnsanlar 'Kolun bitmeden ayağın mı başladı' diye benimle dalga geçiyor" ifadelerini kullandı.



"Kasten bir hareket yoktu, tamamen eşek şakası"

Kendisine şaka yapan kişiyle hala görüştüklerini söyleyen Yoldaş, "Kasten bir hareket yoktu. Tamamen eşek şakası. Zaten şakalaştığım kişi yabancı değil, yeğenimin eşi. Görüşmeye devam ediyorum" diye konuştu.

Yetkililerden yardım isteyen Yoldaş, sözlerini şöyle noktaladı:

"1,5 senedir işten sürekli rapor alıyorum. 2 senenin ardından işten çıkarılacağım. Ben ne yapacağım? Açıkta mı kalacağım? Bana yardım etsinler. Sağlığıma kavuşmak istiyorum."

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