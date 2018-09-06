Sayısal Loto sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto 5 Eylül çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama!

Her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen çıkmadı ve 2.513.223,43 TL devir yaşandı.

5 Eylül 2018 Sayısal Loto bilet sorgulama / Sayısal Loto sonuçları burada.

5 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 513 bin 223 lira 43 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 146'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 84 kişi, 4 bin 821 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 595 kişi, 66 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 570 kişi, 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 568 bin 910 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 5 bin 527 lira 82 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 562 bin 334 lira 87 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.