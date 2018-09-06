Taksiden çete çıktı!

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmaları kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine Çağlayan Adliyesi yakınlarında bir taksi durduruldu. Motosikletli Polis Timi'nce takside bulunan H.F., S.K. ve Y.E.'nin üzerleri arandı. Şüphelilerin üst aramalarından bir miktar toz kubar esrar diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şüphelilerden biri uyuşturucu maddeyi aldığı yeri göstermeyi kabul etmesi ardından Kağıthane'de bulunan adrese Şişli ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüpheli adrese gelindiğinde bir şahsın bina içerisine kaçması üzerine harekete geçen ekipler kaçan şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin Fas uyruklu K.M. olduğu öğrenildi.

10 KİLO ESRAR BULUNDU

Şişli Asayiş ve Kağıthane Asayiş Büro Amirlikleri ekipleri ile birlikte ev içerisinde yapılan aramada; 3 adet bidon içerisinde toz halinde esrar maddesi, 4 büyük poşet içinde toz halinde esrar maddesi, 50 adet satışa hazır şeffaf poşet içerisinde toz halinde toplam 10 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca evde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir adet şarjör, şarjöre basılı vaziyette 4 fişek ve ayrıca silahın yanında 1 kutu fişek bulundu.

SES SİSTEMİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Şüphelilerden H.F.'nin 2 kez uyuşturucu kullanmaktan, S.K.'nin 4 kez uyuşturucu kullanmak ve 1 kez kasten yaralamaktan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.