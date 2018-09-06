Üniversiteli genç psikopat kurbanı

Akdeniz Üniversitesi
İktisat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk, geçen pazar sabahı Şarampol Caddesi'ndeki bir çorbacıya gitti. Burada yemek yediği sırada, daha önceden tanıdığı bir kişiyle yan bakma yüzünden tartıştı. Tartışma araya girenlerin çabasıyla yatıştı. Ancak, çorbasını içen Öztürk eve gitmek için dışarı çıktığı sırada tartıştığı 25 yaşlarındaki kişi belinden çıkardığı silahla Öztürk'e ateş etti. Alnına tek kurşun isabet eden Öztürk Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, dün sabah hayatını kaybetti. Yaşananlara isyan eden amcası Yunus Öztürk, "Bir çocuğa 23 yıl emek çekip yetiştiriyorsun. Sonra psikopatın biri öldürüyor. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. Öztürk'ün cenazesi yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kepez ilçesi Sütçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayet
masası ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerinden cinayeti işleyen kişinin isminin belirlendiğini, yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.