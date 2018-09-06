Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Üniversiteli genç psikopat kurbanı

Üniversiteli genç psikopat kurbanı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
Üniversiteli genç psikopat kurbanı
İktisat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk, geçen pazar sabahı Şarampol Caddesi'ndeki bir çorbacıya gitti. Burada yemek yediği sırada, daha önceden tanıdığı bir kişiyle yan bakma yüzünden tartıştı. Tartışma araya girenlerin çabasıyla yatıştı. Ancak, çorbasını içen Öztürk eve gitmek için dışarı çıktığı sırada tartıştığı 25 yaşlarındaki kişi belinden çıkardığı silahla Öztürk'e ateş etti. Alnına tek kurşun isabet eden Öztürk Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, dün sabah hayatını kaybetti. Yaşananlara isyan eden amcası Yunus Öztürk, "Bir çocuğa 23 yıl emek çekip yetiştiriyorsun. Sonra psikopatın biri öldürüyor. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. Öztürk'ün cenazesi yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kepez ilçesi Sütçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. masası ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerinden cinayeti işleyen kişinin isminin belirlendiğini, yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteli genç psikopat kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN