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14 yaşındaki Sibel'den 2 gündür haber alınamıyor

’un Oğuzlar ilçesinde okul kaydını yaptırmak için evden ayrılan 14 yaşındaki 'dan iki gündür haber alınamıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 14:23
14 yaşındaki Sibel'den 2 gündür haber alınamıyor

'un Oğuzlar ilçesinde okul kaydını yaptırmak için evden çıkan 'dan (14) iki gündür haber alınamıyor. Kızının hayatından şüphe ettiğini dile getiren baba Ahmet Kara, yetkililere çağrıda bulunarak kızının bir an evvel bulunmasını istedi. Kızının dün okul kaydığını yaptıracağını belirterek sabah evden ayrıldığını ifade eden Kara, ancak kızının bir daha evine dönmediğini kaydetti.

"ALLAH KİMSENİN BAŞINA BÖYLE BİR DERT VERMESİN"

Bunun üzerine güvenlik güçlerine müracaatta bulunduğunu belirten baba Kara, "Kızım akşam saatlerinde bir arabaya binip gidiyor. Kızımın bindiği araç ve yanındaki şahıs belli. İki gündür neye uğradığımızı şaşırdık. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin. Ne oldu, nasıl oldu anlamış değiliz. Tek umudumuz bir an evvel kızımıza kavuşmak. Yetkililerden yardım etmelerini istiyorum" dedi.

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14 yaşındaki Sibel'den 2 gündür haber alınamıyor
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