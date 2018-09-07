2019 ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ olacak

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin
Yılı" olarak ilan edildi. "2018/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan genelgeye göre 2019 "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi. Bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonlar Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde şu ifadelere yer verildi: "İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla yapılacak söz konusu çalışmalara ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü destek ve katkının sağlanması hususunda gereğini rica ederim." 27 DİL BİLİYORDU Bitlis
'te 24 Ekim 1924'te dünyaya gelen Sezgin, İstanbul Üniversitesi
Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde Helmut Ritter'in öğrencisi olup İslam bilimlerine yöneldi. 1951'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı. İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihi'nin ilk cildini, 1967'de tamamlayan Sezgin, 17 ciltten oluşan eserin 18. cildini yazıyordu. Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil 27 dili çok iyi derecede biliyordu. Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi de olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, yaşamı boyunca çok sayıda önemli ödül ve nişana layık görüldü. Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran 2018'de hayatını kaybetti.