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’da gündüz geceye döndü

Giriş Tarihi: 7.9.2018
İstanbul’da gündüz geceye döndü

'DA meteoroloji'nin uyardığı yağmur etkili oldu. Şehir önce kara bulutra teslim oldu. Yağmur bulutlarıyla hava bir anda karardı. Gündüz adeta geceye döndü, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kara bulutlar nedeniyle ilginç manzaralar oluştu. Ardından kent genelinde yağmur etkisini gösterdi. Sarıyer, Bakırköy Beylikdüzü, Fatih ve Esenyurt başta olmak üzere bir çok bölgede kara bulutların getirdiği sağanak yağış su baskınlarına neden oldu, trafik yoğunluğu oluştu. Bazı bölgelere de dolu yağdı. Sarıyer'de etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı. 'nda seferlerde kısa süreli aksamalar oldu. Avcılar'da da doğalgaz santraline yıldırım düştü. E-5 Ambarlı alt geçidini su bastı, bir minibüs ve şoförü mahsur kaldı. Yağmur suları nedeniyle İstanbul Boğazı çamura büründü. Yağmur da etkili oldu. Kartal ve Pendik'te yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, çatı altlarına ve alt geçitlere sığınırken, sürücülerde zor anlar yaşadı.

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İstanbul’da gündüz geceye döndü
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