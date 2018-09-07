Bir aile trafik kazasıyla yok oldu!

Uşak'ın Banaz ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu İsmail (49) ve Ebru Elbir (45) çifti yaşamını yitirdi, oğulları Zorbey Elbir (19) yaralandı. Çiftin, oğullarını üniversiteye kayıt yaptırmak için Eskişehir'e götürdükleri öğrenildi.
Giriş Tarihi: 7.9.2018 17:01Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 17:07
Uşak'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, üniversiteye kayıt yaptırmaya giden 19 yaşındaki genç ağır yaralandı. Aydınlı Elbir ailesinin yaşadığı feci kaza herkesi üzdü.