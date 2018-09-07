Tasarruf önlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Kamuda lüks makam aracı
na son' çağrısına en büyük örnek, makam aracını aylar önce bırakıp, bisiklete binen belediye başkanları oldu. 4 ay önce makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başlayan Zeytinburnu
Belediye Başkanı Murat Aydın
, kendi personeline örnek oldu. 500 personel de araçlarını bıraktı ve bisiklet kullanmaya başladı. 5 ay içinde ben Başkan 89 litre, personel ise 2 bin 500 litre mazot tasarrufu yaptı. Başkan Aydın'a bir destek de Kırşehir
'den geldi. Başkan Aydın'dan sonra radikal bir karar alarak makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başlayan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci
de bisikletli başkanlar arasına katıldı. İki başkan takım elbiseyle bisiklete binen başkanlar oldu. İKİ BAŞKAN TUR ATTI
127 gün önce makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başlayan Aydın, kendisi gibi bisiklet kullanmaya başlayan Bahçeci'yi telefonla arayarak hem kutladı ve hem de İstanbul
'daki 10'uncu Geleneksel Zeytinburnu Bisiklet Turları'na davet etti. İki başkan dün yüzlerce bisikletliyle birlikte Zeytinburnu sokaklarında pedal çevirerek Albayrak'ın çağrısına destek verdi. Şimdiye kadar makam aracı yerine bisikletiyle bin 300 kilometreye yakın yol kat ederek, 35 bin 560 kalori yakan Aydın, "Bakan Albayrak'ın lüks makam aracına son' çağrısı son derece önemli. Sadece lüksü değil, araç kullanımını son derece azaltmalıyız. Onun yerine bisiklet kullanmalıyız. Bisikletli başkan sayısı daha da artacaktır. Biz 5 ay önce başladık bu projeye. Belediyemizin bin 500 personelinden, fen, temizlik, imar, zabıta ve güvenlik gibi birimlerimizde çalışan 500 kişiye bisiklet verdik. Otomobilleri garaja koyduk, Zeytinburnu içinde ulaşımın hepsi bisikletle sağlanıyor. Araç kullanımını yüzde 80 azalttık. Bu da bize 5 ayda en az 2 bin 500 litrelik yakıt tasarrufu sağladı.