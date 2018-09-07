Akkaya, yaptığı açıklamayla su satıcılarının da suya gelen zamlardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Su fiyatlarına son 1 ayda yüzde 60 zam yapıldığını ifade eden Akkaya, 1 TL'ye satılan 0,50 litre suyun fiyatının bile 2 TL'yi gördüğünü aktardı.

HAKSIZ BİR ZAMDIR

Yapılan zamların girdi maliyeti veya döviz kuru artışı ile alakası olmadığını belirten Akkaya, "Satılan sular Amerika'dan, yurt dışından gelmiyor. Dünyaya suyu biz satıyoruz. Kullanılan plastiklerin çoğu da yerli üretim. Bu zamlar, tamamen fırsatçıların dolar kurunu bahane ederek yaptıkları haksız bir zamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatında fırsatçılık yapan işletmelere karşı harekete geçtiğini hatırlatan Akkaya, "Maliyetler göz önüne alındığında piyasada 6 TL ila 20 TL arasında satılan 19 litre polikarbon damacana suyun azami 10 TL'den satılması gerekli." bilgilerini verdi.

Ahmet Turan Akkaya, "Evet bir maliyet artışı var ama bunun karşılığı yüzde 60 zam değil. Bazı su şirketleri dolar kurunu bahane ederek halkımızın en temel ihtiyacı olan suya fahiş oranda zam yaptı. Su, acil gıda maddesi olarak tarifeye tabidir. Halkımızın daha fazla mağdur olmaması ve haksız rekabeti önlemek için fiyat tarifesi çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.