Dilenci kızın kadını kapkaççıdan kurtarma anı kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tarihi Balıklıgöl Platosu'ndaki park alanında yaşandı. Kapkaççının çantasını vermek istemeyen kadına bıçakla saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, parktaki bir banka oturan genç bir kadın, tam kalkıp giderken onu gözetleyen bir kapkaççının saldırısına uğruyor. Kapkaççı, kadının elindeki telefonu almaya çalışırken kadın ise kapkaççıya çanta ile vuruyor. Bu sırada dilenci bir kız, kadına yardım ederek kapkaççı ile boğuşmaya başlıyor.



Kaçamayınca bıçak çekti

Kadının elindeki çantayı alamayan kapkaççı, kurtulmak için bıçak çekerek kadının yüzünü kesmeye çalıştı. Bu sırada kaçan şahıs bölgede görev yapan sivil polislerin kovalamacası sonucu yakalandı. Zanlıyı yakalayan polisler, onunla birlikte hareket eden başka bir şahsı daha yakaladı. Adliyeye sevk edilen İ.H.E. ve M.E. isimli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Eşgali belirlenen zanlılar kıskıvrak yakalandı

Bir diğer olay ise Haliliye ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan iki şahıs, mağdurun verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda polis tarafından yakalandı. Şahısların yakalandığı yerde inceleme yapan polisler, cep telefonuna da ulaştı. Adliyeye sevk edilen B.T. ve M.E.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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