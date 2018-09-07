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Düğünde ağabeyini vurduğu anın görüntüsü ortaya çıktı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 14:58
- 'de kız kardeşlerinin düğününde havaya ateş etmek isteyen kişinin, ağabeyini vurma anı kameraya yansıdı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kız kardeşinin düğününde oynayan ağabeyini havaya ateş etmek isterken tabancayla vuran kişinin görüntüleri ortaya çıktı.

Bor ilçesinde Rabia K'nin düğününde çekilen görüntüde gelinin ağabeyi Hasan K'nin maganda kurşunuyla vurulması yer alıyor.

Kayıtta tabancayla havaya ateş etmek isteyen R.K'nin, namluyu tam olarak havaya kaldırmadan elinin tetiğe dokunması sonucu ağabeyi Hasan K'nin vurulduğu görülüyor.

Ayrıca, görüntülerde R.K'nin yanı sıra başka kişilerin de düğünde silah kullanması yer alıyor.

Hasan K, 30 Ağustos'ta kız kardeşinin düğününde kardeşi R.K'nin kullandığı tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. R.K. cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı.

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Düğünde ağabeyini vurduğu anın görüntüsü ortaya çıktı
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