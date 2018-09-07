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kendini vurdu

havaya ateş açan doktor , tutukluk yapan silahı incelerken ateş almasıyla kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan Akdemir kurtarılamadı

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Düğünde kendini vurdu

'nın Akşehir ilçesinde, havaya ateş ederken kendini vurduğu öne sürülen doktor yaşamını yitirdi. Olay, Akşehir Kozağaç Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre düğünde silahla havaya ateş açan ve ilçede sağlık ocağında doktorluk yaptığı öğrenilen (39) silahının tutukluk yapması nedeniyle silahını incelerken silah birden ateş aldı. Silahtan çıkan mermiyle başından ağır yaralanan Akdemir, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI
Doktor Hasan Akdemir, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düğünde kendini vurdu
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