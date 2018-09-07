Düğünde kendini vurdu

Konya'nın Akşehir ilçesinde, düğünde havaya ateş ederken kendini vurduğu öne sürülen doktor yaşamını yitirdi. Olay, Akşehir Kozağaç Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre düğünde silahla havaya ateş açan ve ilçede sağlık ocağında doktorluk yaptığı öğrenilen Hasan Akdemir (39) silahının tutukluk yapması nedeniyle silahını incelerken silah birden ateş aldı. Silahtan çıkan mermiyle başından ağır yaralanan Akdemir, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Doktor Hasan Akdemir, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.